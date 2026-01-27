LIVE Alcaraz-De Minaur Australian Open 2026 in DIRETTA | Svitolina avanti di un set contro Gauff poi la sfida del n1 del mondo

In occasione degli Australian Open 2026, si seguono in diretta gli incontri principali, con aggiornamenti su giocatori come Svitolina e Gauff. La competizione offre uno sguardo alle ultime partite del torneo, con risultati e analisi in tempo reale. Restate informati sugli sviluppi di questa edizione, tenendo sotto controllo le performance dei protagonisti principali sui campi della Rod Laver Arena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:45 Dominio di Elina Svitolina contro l’americana Coco Gauff nel primo set sul campo della Rod Laver Arena. 6-1 per l’ucraina e vedremo se ci sarà una reazione della statunitense. A seguire, lo ricordiamo, ci sarà la sfida tra Carlos Alcaraz e Alex de Minaur. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del quarto di finale degli Australian Open 2026 che vede di fronte l’idolo locale Alex DE MINAUR opposto al numero uno del mondo Carlos ALCARAZ, che vuole issarsi per la prima volta in semifinale. L’iberico difendeva i quarti, e li ha eguagliati, vincendo oggi si assicurerebbe di uscire dal primo torneo stagionale con un vantaggio maggiore su Jannik Sinner nella corsa al trono mondiale che terrà banco probabilmente fino al mese di novembre 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026 in DIRETTA: Svitolina avanti di un set contro Gauff, poi la sfida del n.1 del mondo

Approfondimenti su Alcaraz De Minaur

Gli Australian Open 2026 proseguono con emozioni e sfide intense nel tabellone femminile.

Inizia la diretta del quarto di finale tra Alcaraz e De Minaur agli Australian Open 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Alcaraz De Minaur

Argomenti discussi: Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Australian Open: Zverev, terza semifinale di fila. Sabalenka travolge Jovic. Alcaraz alle 10.30; Quarto di finale | Alcaraz - De Minaur in Diretta Streaming | DAZN IT; Recap Day 4: Paolini è al terzo turno; Alcaraz e Zverev avanti tutta.

LIVE Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026 in DIRETTA: sarà una passeggiata di salute per il n.1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del quarto di finale degli Australian Open 2026 che ... oasport.it

LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30Altro scontro generazionale tra la 21enne Gauff e la 31 enne Svitolina. Per la statunitense è il terzo quarto di finale consecutivo agli Australian Open. Svitolina, 31 anni, è al suo 14° quarto di ... gazzetta.it

Australian Open, Bertolucci e la provocazione sull’orario di #Sinner e Shelton: “Gli organizzatori…” x.com

Australian Open, le pagelle: Sinner maturo e concreto (7), Alcaraz letale (9), Musetti magnifico (10), Djokovic immortale (7), Tsitsipas (4) - facebook.com facebook