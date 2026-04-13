ATP Barcellona 2026 | Draper ritorno e ritiro contro Etcheverry Avanti Norrie e Jodar

Si conclude la prima giornata dell’ATP 500 di Barcellona, uno dei tornei più storici del circuito mondiale e particolarmente importante nella stagione sulla terra battuta. Tra gli avvenimenti principali, il ritorno di Draper e il suo ritiro nel match contro Etcheverry. Sono avanzati invece Norrie e Jodar, che hanno superato i rispettivi avversari nel primo turno.

Si chiude la prima giornata dell’ATP 500 di Barcellona, uno dei tornei dalla maggiore storia nel circuito mondiale e in particolar modo della stagione su terra rossa. La notizia principale di oggi riguarda Jack Draper, con il britannico costretto a fermarsi per ritiro contro Tomas Martin Etcheverry quando l’argentino aveva ormai ribaltato il match. Per Draper ancora problemi a un ginocchio e, in generale, un fisico che non smette di essergli nemico. A questo punto per Etcheverry sfida ruspante da terra rossa contro il portoghese Nuno Borges (che, a onor del vero, non è quel che si dice uno solo da terra, anzi). Per il lusitano 6-3 6-4 su uno dei principali odiatori del rosso del circuito, il francese Adrian Mannarino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Barcellona 2026: Draper, ritorno e ritiro contro Etcheverry. Avanti Norrie e Jodar Pronostico e quote Tomas Martin Etcheverry – Jack Draper, Barcellona 13-04-2026Tomas Martin Etcheverry e Jack Draper scenderanno in campo sulla Pista Rafa Nadal intorno alle 12:30-13:00. ATP Dubai 2026, ritorno con vittoria per Draper. Buon esordio per Auger-AliassimeSi è alzato il sipario sull’ATP 500 di Dubai, che ha visto il ritorno in campo di Jack Draper.