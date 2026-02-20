Rai Rossi scarica Petrecca | il direttore di Raisport getta la spugna

Paolo Petrecca si è dimesso improvvisamente da direttore di Raisport, lasciando il ruolo pochi minuti prima dell’assemblea del consiglio di amministrazione Rai. La decisione arriva dopo un confronto acceso con il management, che ha portato alla sua decisione di abbandonare l’incarico. La sua uscita crea tensioni all’interno dell’azienda, poiché era uno dei principali protagonisti della linea sportiva della Rai. La sua partenza si è verificata senza preavviso, lasciando molti colleghi sorpresi. La Rai dovrà ora cercare una soluzione rapida.

