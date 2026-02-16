Quarticciolo 30 milioni per la rinascita | recupero alloggi Ater e nuova casa della comunità per i servizi sociali

Rocca ha annunciato un investimento di 30 milioni di euro nel quartiere Quarticciolo, dove si concentreranno lavori di recupero di alloggi Ater e la creazione di una nuova sede per i servizi sociali. La decisione nasce dall’esigenza di migliorare le condizioni abitative e offrire un punto di riferimento per la comunità locale. Nei piani, anche la riqualificazione di alcuni spazi pubblici e il rafforzamento delle strutture di supporto alle famiglie.

Rilancio al Quarticciolo: Rocca investe 30 milioni per un nuovo inizio tra emergenza abitativa e servizi sociali. Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha rilanciato un progetto da 30 milioni di euro per la riqualificazione del quartiere Quarticciolo a Roma. L’iniziativa, presentata domenica 15 febbraio 2026, mira a recuperare 78 alloggi Ater e a realizzare una nuova casa della comunità dell’Asl Roma 2, rispondendo a un’emergenza abitativa storica e a una diffusa carenza di servizi in un’area periferica della Capitale. L’annuncio è avvenuto in piazza del Quarticciolo, accompagnato dalla musica di Eminem.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

