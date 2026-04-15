Durante la partita tra Atalanta e Juventus, sono scoppiati alcuni scontri tra i giocatori Bremer e Locatelli, mentre Thuram ha cercato di mantenere la calma. La situazione è stata ripresa dal format Bordocam di Dazn, che ha mostrato alcuni momenti di tensione tra i calciatori. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata dalle autorità sportive in merito agli episodi avvenuti in campo.

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© Juventusnews24.com - Atalanta Juve, scintille tra Bremer e Locatelli: Thuram deve mantenere la calma. Il retroscena

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