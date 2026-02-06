Pagelle Atalanta Juve e contropagelle | Locatelli unico faro l’insolito Bremer – VIDEO

La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si è conclusa con una sconfitta per i bianconeri. Locatelli si è distinto come il miglior giocatore della squadra, mentre Bremer ha sorpreso in modo insolito. David, invece, ha deluso e ha ricevuto una bocciatura. Dopo il quarto di finale, i nostri voti riflettono una Juventus in difficoltà, con alcune note positive ma anche molte criticità da affrontare.

l bilancio della spedizione bergamasca della Juventus è amaro, e l'ultima puntata della rubrica "Spagelljamo" su .com non ha fatto sconti. Paolo Rossi, Chiara Aleati hanno analizzato i motivi del crollo contro l'Atalanta, che è valso l'addio definitivo alla Coppa Italia. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Sotto la lente d'ingrandimento è finito in primis Bremer: il centrale brasiliano, solitamente pilastro della retroguardia, è incappato in una serata da dimenticare, macchiata da sbavature decisive che hanno spianato la strada agli orobici.

La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si conclude con i bianconeri che soffrono e faticano molto.

La partita tra Parma e Juventus si è chiusa con molte sorprese.

