Atalanta a Monaco per l’onore | Palladino torna al 3-4-2-1 contro il Bayern

L’Atalanta affronta il Bayern Monaco all’Allianz Arena con Palladino che torna al modulo 3-4-2-1. La squadra bergamasca cerca di limitare i danni dopo la sconfitta subita all’andata, con l’obiettivo di mantenere viva la speranza di qualificazione. La partita rappresenta un’impegno difficile, ma l’Atalanta si presenta in campo per difendere l’onore e cercare di ottenere un risultato positivo.

L’ Atalanta si presenta all’ Allianz Arena per una missione che rasenta l’impossibilità: contenere il Bayern Monaco ed evitare una nuova goleada dopo il tracollo dell’andata. Con la qualificazione ai quarti di Champions League di fatto compromessa, la strategia di Raffaele Palladino vira verso il pragmatismo, abbandonando l’esperimento della difesa a quattro per tornare al consolidato 3-4-2-1. L’obiettivo dichiarato non è il “miracolo” sportivo, ma un’uscita di scena dignitosa che permetta di limitare i danni e preservare l’integrità psicologica del gruppo in vista del finale di stagione e della semifinale di Coppa Italia. Il tecnico ha difeso la coerenza tattica mostrata a Bergamo, nonostante le critiche sull’assetto “uomo contro uomo” che ha esposto la squadra alle ripartenze letali dei bavaresi. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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