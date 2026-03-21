atalanta palladino con i titolari contro il verona de roon punta il record

L’Atalanta ha deciso di schierare i titolari contro il Verona, con Palladino che conferma la formazione. In attacco, Krstovic partirà dal primo minuto al posto di Scamacca, infortunato. De Roon mira a stabilire un nuovo record in questa partita, che si gioca domenica alle 15 alla New Balance Arena.

CALCIO. L’infortunio di Scamacca lancia dal 1’ Krstovic contro gli scaligeri, domenica 22 (alle 15) alla New Balance Arena. Palladino con i titolari: Cdk e Zalewski sulla trequarti. L’olandese può scavalcare Bellini con 435 presenze Infermeria vuota? Macché, si ferma Gianluca Scamacca. Torna l’allarme infortuni in casa Atalanta, alla vigilia della gara contro il Verona, domenica 22 marzo alla New Balance Arena (alle 15). Scamacca a parte, col Verona Palladino dovrebbe avere a disposizione l’intera rosa e riproporre dal 1’ gran parte dei titolari rimasti inizialmente in panchina a Monaco contro il Bayern. Davanti a Carnesecchi, nel probabile 3-4-2-1, in difesa dovrebbero iniziare Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, con la coppia de Roon-Ederson in mediana e Zappacosta e Bernasconi sugli esterni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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