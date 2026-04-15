Asus Rog Strix Z690-e Gaming Wifi | Ne vale la pena?

Un nuovo modello di scheda madre destinata ai videogiocatori è stato recentemente messo in vendita. Si tratta di un prodotto compatibile con i processori di ultima generazione, dotato di connettività Wi-Fi integrata e diverse funzionalità pensate per migliorare le prestazioni del sistema. La scheda madre si rivolge a utenti che desiderano assemblare un PC gaming di alta qualità, offrendo caratteristiche avanzate per l’overclocking e la connettività.

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