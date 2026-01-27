Barbero e il video censurato sul referendum giustizia | Non ne parlo non ne vale la pena Poi la lectio magistralis

Alessandro Barbero, durante l’inaugurazione del 520esimo anno accademico dell’Università di Urbino, ha dichiarato di non voler commentare il video censurato sul referendum giustizia, ritenendo che non ne valga la pena. La sua posizione si inserisce nel contesto di un dibattito acceso, mantenendo un tono sobrio e riservato.

Urbino, 27 gennaio 2026 - “ D i questa notizia io non parlerei neanche perché non ne vale la pena”. Lo ha detto Alessandro Barbero, ospite oggi all’inaugurazione del 520esimo anno accademico dell’ Università di Urbino. Il professore universitario, studioso e divulgatore storico nei giorni scorsi è stato al centro delle cronache per un video diffuso dove spiegava il suo punto di vista sul referendum per la Riforma della Giustizia. Lo storico aveva spiegato la sua posizione verso il no. Il video sul referendum: cosa è successo con Meta. Il filmato sarebbe stato al centro di una querelle per la quale Meta l’avrebbe oscurato e limitato dopo milioni di visualizzazioni, anche se ancora disponibile in rete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Meta ha rimosso un video di Barbero sul referendum sulla giustizia, citando la presenza di informazioni false o fuorvianti.

Poco più di una settimana fa, molti hanno ricevuto una notifica relativa a un video sul referendum sulla giustizia, coinvolgendo il professore Alessandro Barbero.

