la tastiera asus rog ed il mouse logitech g g203 da gaming sono scontatissimi su amazon approfittatene

Un'offerta su Amazon mette in vendita la tastiera ASUS ROG e il mouse Logitech G G203 a prezzi molto bassi, grazie a uno sconto speciale. Gli appassionati di gaming possono approfittarne per migliorare le proprie componenti senza spendere troppo. La promozione si concentra su prodotti di alta qualità, ideali per chi cerca prestazioni affidabili durante le sessioni di gioco. È un'occasione da non perdere per aggiornare la postazione.

Se state pensando di aggiornare la vostra postazione da gaming, questo è il momento giusto per farlo. Su Amazon sono attive due offerte molto interessanti che riguardano una tastiera meccanica ASUS ROG e uno dei mouse più apprezzati dai giocatori PC. Parliamo di sconti concreti, con ribassi fino al 55%, su prodotti pensati per migliorare precisione, comfort e reattività durante le sessioni di gioco. Si tratta di accessori affidabili, firmati da due marchi leader del settore. Vediamo nel dettaglio perché vale la pena approfittarne. Partiamo dalla tastiera ASUS ROG, attualmente proposta a 149 euro grazie a uno sconto del 22%. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Asus ROG al CES festeggia i suoi 20anni. Tra gli annunci il notebook da gaming con due schermi, la collaborazione con Kojima Productions e gli occhiali AR da gamingDurante il CES 2026, Asus ROG ha commemorato il suo 20° anniversario presentando innovazioni nel settore gaming.

Stanco di mouse e tastiera? Collega il Dualsense: come fare funzionare al meglio il pad PS5 su PCSe sei abituato a utilizzare mouse e tastiera e desideri passare al controller Dualsense del PS5, è importante conoscere le modalità corrette di collegamento e configurazione.

