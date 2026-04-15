Astra veicoli industriali celebra gli 80 anni dalla fondazione

Nel 2026 Astra Veicoli Industriali festeggia ottant’anni dalla sua fondazione, un traguardo che segna una lunga storia nel settore della produzione di veicoli industriali. L’azienda, radicata nel panorama industriale e manifatturiero italiano, ha attraversato diversi decenni di attività, consolidando la propria presenza nel mercato. La celebrazione di questa ricorrenza rappresenta un momento di riflessione sulla sua evoluzione e sul ruolo che ha avuto nel settore.

Astra Veicoli Industriali nel 2026 celebra l’80° anniversario dalla fondazione, un traguardo che rappresenta un momento significativo per la storia dell’azienda, parte importante della tradizione industriale e manifatturiera italiana. A Piacenza, crocevia centrale per raggiungere l’Italia e il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Mediobanca celebra gli 80 anni dalla Fondazione Castiglion Fibocchi celebra gli 80 anni dalla nomina di Elisa CarloniArezzo, 8 aprile 2026 – Castiglion Fibocchi celebra gli 80 anni dalla nomina di Elisa Carloni, prima sindaca della Toscana e tra le prime in Italia. Contenuti di approfondimento Astra celebra 80 anni di storia Un patrimonio industriale e umano unico fotogalleryASTRA CELEBRA 80 ANNI DI ECCELLENZA NELL'INDUSTRIA DEI MEZZI OFFROAD PESANTI - Astra Veicoli Industriali nel 2026 celebra l’80esimo anniversario dalla ... piacenzasera.it Leonardo: Ue, ok acquisizione Iveco Defence Vehicles e Astra Veicoli Industriali(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 17 mar - La Commissione Ue ha approvato l'acquisizione di Iveco Defence Vehicles e Astra Veicoli Industriali da parte di Leonardo (tutte societa' italiane). borsaitaliana.it