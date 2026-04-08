Castiglion Fibocchi celebra gli 80 anni dalla nomina di Elisa Carloni

A Castiglion Fibocchi si ricorda l’anniversario degli 80 anni dalla nomina di Elisa Carloni a sindaca, evento storico per la Toscana e per il paese. La cerimonia si è svolta in giornata, con una partecipazione di cittadini e autorità locali. Elisa Carloni è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di sindaco nella regione e tra le prime in Italia.

Arezzo, 8 aprile 2026 – , prima sindaca della Toscana e tra le prime in Italia. Ottant’anni dopo, quella sedia non è più vuota. Il Comune di Castiglion Fibocchi celebra gli 80 anni dalla nomina a sindaco di Elisa Carloni, avvenuta il 7 aprile 1946, con l’evento “Una storia iniziata da una donna”, presso la Sala del Giglio. Un anniversario che segna non solo una ricorrenza storica, ma un momento fondativo della democrazia locale: il primo Consiglio comunale nato dalle libere elezioni del dopoguerra. In quel contesto, Elisa Carloni divenne la prima sindaca della Toscana e tra le prime tredici in Italia, in un Paese in cui le donne votavano per la prima volta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fibocchi celebra gli 80 anni dalla nomina di Elisa Carloni Tutto pronto per il Carnevale di Castiglion FibocchiArezzo, 29 gennaio 2026 – Al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Carnevale di Castiglion... Leggi anche: Mobilità elettrica, nuova colonnina a Castiglion Fibocchi Temi più discussi: Castiglion Fibocchi celebra Elisa Carloni: 80 anni dalla prima sindaca della Toscana; Castiglion Fibocchi celebra gli 80 anni dalla nomina di Elisa Carloni; Esodo di Pasqua. L'organizzazione di Anas e le direttive al traffico; Un salto in Vespa. Maggio si apre sulle due ruote. Castiglion Fibocchi celebra gli 80 anni dalla nomina di Elisa CarloniArezzo, 8 aprile 2026 – Castiglion Fibocchi celebra gli 80 anni dalla nomina di Elisa Carloni, prima sindaca della Toscana e tra le prime in Italia. Ottant’anni dopo, quella sedia non è più vuota. Il ... lanazione.it Castiglion Fibocchi celebra la terza Camminata tra gli oliviArezzo, 27 ottobre 2025 – Ieri si è tenuta la celebrazione della 3ª Camminata tra gli Olivi, un’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, giunta alla sua 9ª edizione. Questo ... lanazione.it Negli speciali di approfondimento e conoscenza del territorio abbiamo partecipato a due eventi nel Comune di Castiglion Fibocchi: IV AREZZO GRAVEL e X "L'Ardita" Cicloturistica per bici d'epoca. In Onda Lunedì 30 Marzo dalle ore 22.15 circa : TV1 ch - facebook.com facebook