Mediobanca festeggia gli 80 anni dalla sua fondazione, avvenuta il 10 aprile 1946. La banca è stata creata per volontà di Raffaele Mattioli ed Enrico Cuccia, in un periodo di ripresa dopo la Seconda Guerra Mondiale. La costituzione ufficiale è datata a quella data e segna un passaggio importante per il settore finanziario del Paese. Da allora, Mediobanca ha operato nel panorama bancario italiano per diversi decenni.

Milano, 10 apr.(Adnkronos) - Mediobanca celebra l'ottantesimo anniversario dalla fondazione. È del 10 aprile 1946 l'atto di costituzione della Banca, nata per volere di Raffaele Mattioli ed Enrico Cuccia all'indomani della Seconda Guerra Mondiale per gestire un passaggio cruciale per il Paese. L'istituto venne concepito per colmare un vuoto strutturale del sistema del credito, in un contesto nel quale il mercato finanziario non era ancora in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze della crescita industriale. Fin dall'origine, la sua natura è stata quella di una banca “di sistema”, chiamata a raccogliere risparmio e a trasformarlo in credito per l'economia reale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mediobanca celebra gli 80 anni dalla Fondazione

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