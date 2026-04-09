Europa League oggi Bologna-Aston Villa ai quarti | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi il Bologna scende in campo contro l'Aston Villa al Dall'Ara, in occasione dei quarti di finale di Europa League. La partita si gioca giovedì 9 aprile e rappresenta un momento importante per la squadra italiana, che affronta gli inglesi in questa fase della competizione europea. L'incontro è visibile su canali dedicati e può essere seguito anche tramite piattaforme di streaming. Le formazioni probabili sono state rese note nelle ore precedenti alla partita.

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 9 aprile, i rossoblù ospitano gli inglesi al Dall'Ara nella sfida d'andata dei quarti di finale. La squadra di Italiano ha superato la Roma nel turno precedente, mentre gli uomini di Emery arrivano dal successo contro il Lille negli ottavi. Ecco orario, probabili. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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