Assunzioni ad Oliveto Citra | Mutti seleziona 400 collaboratori stagionali

L'azienda alimentare, specializzata nei prodotti a base di pomodoro, ha annunciato l'apertura di una selezione per 400 lavoratori stagionali destinati alla campagna estiva 2026. La ricerca riguarda figure da inserire in diverse aree operative e si rivolge a candidati interessati a lavorare nel settore agricolo e industriale. La selezione si svolgerà nelle prossime settimane, con l'obiettivo di coprire le esigenze di produzione durante il periodo estivo.

Mutti, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, avvia la ricerca di 400 collaboratori stagionali per la campagna estiva 2026. Le risorse selezionate saranno impiegate nello stabilimento di Oliveto Citra, in provincia di Salerno, da luglio a settembre, il periodo più intenso.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Oliveto Citra, al via il "Festival della Letteratura Sociale e Civile utile" Oliveto Citra, inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San Francesco d’AssisiSi è tenuta questa mattina l’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Mutti: al via le selezioni per la campagna pomodoro 2026 e nuove assunzioni negli stabilimenti. Assunzioni alla Mutti: 300 stagionaliSettata giorni di lavoro stagionale alla Mutti. Si aprono le candidature per la campagna di trasformazione del pomodoro nella aziende del Gruppo. A Montechiarugolo (Parma), Collecchio (Parma) e ... ilmattino.it Oliveto Citra, il mondo social si mobilita per un cane anziano abbandonatoIl web e il mondo social si mobilita per un povero cane abbandonato ieri mattina in via Piano delle monache ad Oliveto Citra. L'animale, probabilmente abbandonato perchè malato, ha bisogno di cure, ... ilmattino.it