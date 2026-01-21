Oliveto Citra al via il Festival della Letteratura Sociale e Civile utile

A Oliveto Citra debutta il "Festival della Letteratura Sociale e Civile utile". L'evento, organizzato dal Comune e dall'associazione Migr-Azioni Ets, si terrà il 22 e 23 gennaio presso l’Auditorium Regionale di via De Gasperi. Questa prima edizione pone al centro il tema delle "Vittime innocenti.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Oliveto Citra, il borgo diventa albergo diffuso con gli alloggi smartOliveto Citra si trasforma in un albergo diffuso, integrando turismo e tecnologia.

Oliveto Citra, al via la campagna«Fermi non sappiamo stare» è questo il titolo della campagna di comunicazione promossa dal Sele d’Oro Mezzogiorno di Oliveto Citra con l’obiettivo di incoraggiare il protagonismo di adolescenti e ... ilmattino.it

