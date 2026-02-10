Oliveto Citra inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San Francesco d’Assisi

Questa mattina a Oliveto Citra si è svolta l’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale San Francesco d’Assisi. Una cerimonia semplice, con qualche rappresentante locale e i lavoratori del nosocomio. La struttura è stata appena rinnovata e ora dovrebbe garantire un servizio più rapido e efficiente ai cittadini della zona.

Si è tenuta questa mattina l'inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra. L'inaugurazione, avvenuta alla presenza del Sindaco di Oliveto Citra Carmine Pignata, del Direttore Generale ing. Gennaro Sosto, del Direttore Sanitario Primo Sergianni, del.

