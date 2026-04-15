Assoluti ep1 – Lamberti superstar bene Quadarella e Deplano

Nella prima giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione, Lamberti si distingue come protagonista assoluto, mentre Quadarella e Deplano ottengono buoni risultati. Le gare sono state trasmesse con commenti di voci specializzate e i risultati ufficiali mostrano le prestazioni di diversi atleti. L’evento prosegue con diverse gare in programma, attirando l’attenzione degli appassionati di nuoto.

Il commento della prima giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione con le voci di Sofia Altavilla ed Enrixco Spada ATP Barcellona 2026, Alcaraz vince ma preoccupa. Fils si salva e bene Musetti e Sonego Finita nell’album dei ricordi questa giornata dedicata al primo turno dell’ATP500 di Barcellona (Spagna). Sulla terra rossa catalana Carlos Alcaraz. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. Coop.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Assoluti ep.1 – Lamberti superstar, bene Quadarella e Deplano Assoluti ep.1 - Lamberti superstar, bene Quadarella e Deplano Assoluti Riccione, Lamberti da record nei 50 dorso. Bene QuadarellaNegli Assoluti di Riccione, c’è chi gioisce e chi rallenta: bene Lamberti e Quadarella, mentre non spicca Benedetta Pilato I campionati italiani... LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Bene Quadarella e Deplano, delude PilatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.