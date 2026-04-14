LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Bene Quadarella e Deplano delude Pilato

Durante la prima giornata dei Campionati Italiani di nuoto a Riccione, un nuotatore ha stabilito il record italiano nei 50 dorso. Tra i risultati delle batterie del mattino, sono stati segnalati buoni piazzamenti di alcune atlete, mentre altre non hanno raggiunto i risultati attesi. La sessione si è conclusa alle 19:37, con un aggiornamento programmato per la mattinata successiva alle 10, in vista delle gare di domani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.37: Si chiude qui la nostra diretta, appuntamento a domani alle 10 per la seconda giornata di gare ai campionati italiani di Riccione. Buona serata! 19.35: Promossi Leonardo Deplano, Simona Quadarella e soprattutto Michele Lamberti, che ha ritoccato il record italiano dei 50 dorso facendo il suo ritorno prepotente ad alto livello. Prestazioni al di sotto delle aspettative per Benedetta Pilato, sconfitta nei 100 involata da Lisa Angiolini 19.33: Ottima prova di Leonardo Deplano che conquista il titolo tricolore con 21?64, non lontano dal personale, secondo posto per un emergente Lorenzo Ballarati con 22?05, terza piazza per Giovanni Guatti con 22?14 19.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Bene Quadarella e Deplano, delude Pilato LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Quadarella a Parigi, delude PilatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Attesa per Pilato e QuadarellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Argomenti più discussi: Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 14 aprile, programma, streaming, big azzurri in gara; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; La Guida Completa Agli Assoluti 2026: Tutti I Link E Le Info Utili Per Seguire L’Evento; Assoluti Unipolsai 2026. Timing e ordine progressivo delle prove. Entrano nel vivo i Campionati Italiani Assoluti di Nuoto. Negli 800 m stile libero Simona Quadarella non delude le attese e con il tempo di 8'21"01 si porta a casa l'ennesimo titolo italiano e stacca il pass per gli Europei di Parigi. Super Simo! - facebook.com facebook