Nella ristorazione il vino vale 12 miliardi ma il settore invoca più formazione
Alla 58esima edizione di Vinitaly, tenutasi ieri 13 aprile, è stato annunciato un accordo tra l’Unione Italiana Vini e Fipe-Confcommercio. È stato anche presentato il primo Osservatorio Vino & Ristorazione, nato per analizzare il settore. Il mercato del vino nel settore della ristorazione ha un valore di circa 12 miliardi di euro. Il settore chiede più formazione per migliorare la qualità e la crescita.
Ieri, 13 aprile, alla 58esima edizione di Vinitaly, è stato presentato il protocollo d’intesa tra Unione Italiana Vini e Fipe-Confcommercio, dando vita al primo Osservatorio Vino & Ristorazione.I numeri emersi delineano un settore monumentale che in Italia conta 324.436 imprese e garantisce.🔗 Leggi su Veronasera.it
Vino italiano: liberare il settore può valere 1,6 miliardi di euroIn occasione dell’apertura del Vinitaly 2026, la Coldiretti ha presentato un’analisi dettagliata che evidenzia come l’eliminazione di ostacoli...
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Ciampino, sospesa attività di ristorazione per gravi violazioni igienico-sanitarie Il commento dell’Amministrazione comunale: “Grazie alla Polizia Locale per l’intervento tempestivo e per il costante impegno per la sicurezza dei cittadini”. Fonte foto: polizialocale x.com