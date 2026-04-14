Nella ristorazione il vino vale 12 miliardi ma il settore invoca più formazione

Alla 58esima edizione di Vinitaly, tenutasi ieri 13 aprile, è stato annunciato un accordo tra l’Unione Italiana Vini e Fipe-Confcommercio. È stato anche presentato il primo Osservatorio Vino & Ristorazione, nato per analizzare il settore. Il mercato del vino nel settore della ristorazione ha un valore di circa 12 miliardi di euro. Il settore chiede più formazione per migliorare la qualità e la crescita.