L’Assoagenti ha annunciato di aver presentato un esposto alla Procura Federale in seguito alle dichiarazioni rilasciate da un dirigente sportivo alla CBS. In quell'intervista, il dirigente aveva affermato che alcune squadre italiane avrebbero preso 15 giocatori senza pagarli e che ci sarebbero stati pagamenti sottobanco da parte di agenti per convocarli in Nazionale. Le affermazioni sono state definite gravi e diffamatorie dall’associazione di categoria.

Le sue parole alla Cbs avevano già suscitato più di qualche spasmo di indignazione: “ É troppo facile per loro prendere 15 giocatori e non pagarli, oppure loro ricevono soldi sottobanco da agenti per convocarli in Nazionale! È poco professionale, ma sta accadendo in Italia! “. Ora, l’ Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società ha deciso di rispondere a De Laurentiis. Assoagenti, la risposta a De Laurentiis. “ L’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società, in rappresentanza dell’intera categoria degli agenti sportivi, esprime la più ferma e totale condanna per le gravissime affermazioni rilasciate dal Presidente della Ssc Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso di un’intervista concessa all’emittente Cbs e riportata dalla stampa nazionale”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Assoagenti: “Parole di De Laurentiis gravi e diffamatorie. Abbiamo già sottoposto la questione alla Procura Federale”

Il Consiglio Federale approva l’idea di De Laurentiis sul blocco mercato“Si tratta della sezione che disciplina i controlli economico-finanziari sui club professionistici.

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L’#Assoagenti: “Parole di #DeLaurentiis gravi e diffamatorie. Abbiamo già sottoposto la questione alla Procura Federale” Il patron aveva dichiarato: "In nazionale si convocano giocatori ricevendo soldi sottobanco da agenti". La nota prosegue: "Se il Presidente - facebook.com facebook

#Sarri: “Mi fa piacere che #Paratici abbia speso belle parole per me. Negli ultimi tempi i rapporti erano più tesi con lui. Lo scudetto alla #Juventus è stato sottovalutato. L’accoglienza di stasera Sarà che sono nato qui dietro… Ringrazio i tifosi viola per l’affetto, x.com