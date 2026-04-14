Assoagenti risponde a De Laurentiis | Soldi sottobanco per le convocazioni in Nazionale? Mere insinuazioni diffamatorie Se ha nomi e prove…

Assoagenti ha risposto pubblicamente alle accuse di De Laurentiis riguardo presunti pagamenti sottobanco per le convocazioni in Nazionale, definendo tali affermazioni come insinuazioni diffamatorie. Il rappresentante dell'associazione ha chiesto prove e nomi specifici per poter procedere con eventuali verifiche. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito all’interno del mondo del calcio italiano, coinvolgendo direttamente le figure di spicco del settore.

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