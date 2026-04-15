Assistenti anziani impiegati idraulici

Da lanazione.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Centri per l’impiego della provincia di La Spezia hanno pubblicato annunci di lavoro per assistenti anziani impiegati e idraulici. Le offerte sono disponibili sul sito ufficiale, dove è possibile trovare dettagli e inviare le candidature. Non sono stati forniti ulteriori specifiche sui requisiti o sulle modalità di selezione. La ricerca riguarda diverse posizioni aperte in vari settori professionali.

Gli annunci pubblicati dai Centri per l’impiego della provincia di a Spezia. Per info e candidature, https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 IMPIEGATO TECNICO. Si ricerca per azienda nel settore immobiliare 1 impiegato tecnico. Richiesta buona capacità di utilizzo pc (software di base, programmi tecnici e di gestione). Richiesta laurea o diploma ad indirizzo tecnico. Età dai 18 ai 29 anni. In possesso di mezzo di trasporto. Contratto di apprendistato part time. Sede Sarzana. Offerta 62872 1 ASSISTENTE ANZIANI. Residenza per anziani ricerca addetto all’assistenza, dovrà accudire e sorvegliare gli anziani ospiti della struttura e svolgere alcuni compiti di ordinaria pulizia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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