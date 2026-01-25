Nel 2025, un gruppo di 87 volontari, tra laureati e idraulici, ha dedicato circa quattromila ore a supporto di 82 anziani. Questa iniziativa ha rappresentato un esempio di impegno comunitario, offrendo assistenza e compagnia a persone in età avanzata. Il loro contributo dimostra come il volontariato possa fare la differenza nel migliorare la qualità della vita delle persone più fragili.

Quattromila ore di volontariato, 87 volontari coinvolti, 82 anziani che hanno beneficiato dell’iniziativa nel 2025. "“Indovina chi viene a casa” è uno dei nostri progetti speciali, che nasce nell’ambito della programmazione di Fondazione di Comunità Milano. Viviamo in una città che ha un tema di solitudine importante: oltre il 50% dei nuclei famigliari è composto da una persona. E a soffrire maggiormente sono gli anziani". A parlare è Filippo Petrolati, direttore della Fondazione, una delle realtà promotrici di questa iniziativa che, da più di un anno, offre conforto e aiuto agli over 65 residenti nel Municipio 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’esercito dei volontari. Laureati e idraulici in 87 per 82 anziani

