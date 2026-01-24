Lavoro operai e impiegati in Italia sempre più anziani

Nel 2024, l’età media dei lavoratori dipendenti del settore privato in Italia si avvicina ai 42 anni, segnando un incremento di quattro anni rispetto al 2008. Questo dato evidenzia un invecchiamento progressivo della forza lavoro, con operai e impiegati che risultano sempre più anziani, riflettendo cambiamenti demografici e sfide future per il mercato del lavoro.

Nel 2024, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, l’età media dei lavoratori dipendenti del settore privato (non include l’agricoltura) presenti in Italia ha sfiorato i 42 anni, con un incremento di quattro anni rispetto al 2008, quando si attestava poco sotto i 38. Oggi un dipendente su tre ha superato la soglia dei cinquant’anni. Negli ultimi sedici anni l’aumento dell’età media di operai e impiegati è stato marcato e continuo; solo dal 2020 il dato ha mostrato una sostanziale stabilizzazione, senza tuttavia invertire la tendenza di fondo verso un progressivo invecchiamento della forza lavoro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Operai e impiegati sempre più vecchi, il triste primato di Terni: più di uno su tre è over 50

Leggi anche: Operai, manovali e impiegati: le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Operai e impiegati sempre piu' anziani. Videointervista a Paolo Zabeo

Argomenti discussi: OPERAI E IMPIEGATI SEMPRE PIU’ ANZIANI: SOPRATTUTTO A PZ, TR E BI; Crediti di lavoro, indice di rivalutazione dicembre 2025; CGIA | Operai e impiegati sempre più anziani, a Rovigo, Treviso e Padova hanno in media 42 anni; TFR e crediti di lavoro: i coefficienti aggiornati a dicembre 2025.

Lavoro, operai e impiegati in Italia sempre più anzianiNel 2024, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, l’età media dei lavoratori dipendenti del settore privato (non include l’agricoltura) presenti in Italia ha sfiorato i 42 anni, con un incremento ... ildenaro.it

Cgia: operai e impiegati sempre più anzianiSecondo l'Ufficio studi dell'Associazione c'è anche il problema del ricambio generazionale, spesso assente, e delle nuove scelte lavorative dei giovani Nel 2008 si attestava poco sotto i 38 anni mentr ... tgcom24.mediaset.it

Emergenza incidenti sul lavoro: morti tre operai oggi in Italia - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Incidente #lavoro, morti #operai a #Palermo e #Livorno #23gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com