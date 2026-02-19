Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino | Papa Leone XIV ad Assisi il 6 agosto

Il Papa Leone XIV visiterà Assisi il 6 agosto, un evento annunciato dalla Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. La visita si svolgerà nel contesto delle celebrazioni estive e coinvolgerà la Basilica di San Francesco, dove parteciperà a una messa pubblica. La comunità locale si prepara ad accogliere il Papa, con lavori di allestimento e sicurezza già avviati nelle strade principali. La presenza di Leone XIV rappresenta un momento speciale per la città e i suoi abitanti. La data resta ora al centro dell’attenzione della diocesi.

Papa Leone XIV sarà ad Assisi il prossimo 6 agosto. L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali ufficiali della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, che ha comunicato la notizia ai fedeli e alla comunità locale. La visita del Pontefice rappresenta un evento di grande rilievo per la città serafica e per l’intera Umbria. Assisi, cuore spirituale legato alla figura di San Francesco d’Assisi, si prepara ad accogliere il Santo Padre in una giornata che si preannuncia intensa dal punto di vista religioso e istituzionale. Il 6 agosto richiamerà migliaia di fedeli, pellegrini e rappresentanti delle istituzioni civili e religiose. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Mons. Felice Accrocca scelto da papa Leone come vescovo di Assisi, Nocera Umbra-Gualdo Tadino e FolignoPapa Leone XIV ha nominato Monsignor Felice Accrocca come nuovo Vescovo delle Diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.

Monsignor Felice Accrocca nuovo vescovo delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di FolignoIl 10 gennaio 2025, Monsignor Felice Accrocca è stato nominato nuovo vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, assumendo così il suo nuovo incarico pastorale.

