Assente in aula da un anno Richiamata la consigliera | Ho avuti problemi tornerò

Da più di un anno, la consigliera non si presenta alle sedute del Consiglio comunale né alle commissioni. Recentemente è stata richiamata, e ha risposto di aver avuto problemi che le hanno impedito di partecipare. Non sono state fornite altre spiegazioni ufficiali o dettagli sui motivi della sua assenza prolungata. La sua presenza in aula rimane assente da molto tempo.

Da oltre un anno Rosalia Brasacchio (nella foto) non frequenta il Consiglio comunale né le commissioni. Così, il presidente le ha scritto, chiedendo giustificazioni alle assenze. "Riprenderò ad andare – annuncia l’avvocato –. Ho avuto motivi personali e familiari. Sono stata presa da altre situazioni. Non è sicuramente un bel periodo, ma non sento la necessità di dimettermi". Tra le "situazioni" c’è l’accusa di associazione mafiosa nei confronti di Giancarlo Vestiti, suo compagno che sta scontando gli arresti domiciliari proprio a casa di Brasacchio. Dalla magistratura è ritenuto figura di spicco in Lombardia della famiglia Senese, uno dei clan storici della camorra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assente in aula da un anno. Richiamata la consigliera: "Ho avuti problemi, tornerò" [MULTI SUB] Demon Child Xixi EP1-198 Imputato assente in aula: salta l’udienza per problemi nel trasferimento dalla RemsDoveva comparire davanti al giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ma in aula non è mai arrivato. Leggi anche: Tennis, Jannik Sinner: “Mi sono allenato con il caldo per evitare i problemi avuti in Australia”