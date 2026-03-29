Un imputato avrebbe dovuto presentarsi davanti al giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ma non si è presentato all’udienza. La sua assenza è stata causata da problemi nel trasferimento dalla Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems). La procedura si è svolta senza di lui, senza ulteriori dettagli sulla sua condizione o sulle ragioni dello slittamento.

Doveva comparire davanti al giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ma in aula non è mai arrivato. L’udienza a carico di G. P. di Piedimonte Matese è stata rinviata dopo un imprevisto legato al trasferimento dalla struttura sanitaria dove è attualmente detenuto. Secondo quanto emerso, la Polizia Penitenziaria si è recata presso la Rems di Calvi Risorta per accompagnare l’imputato in tribunale, ma il mezzo utilizzato non sarebbe risultato idoneo al trasporto. Di conseguenza, l’operazione è stata annullata e il processo rinviato di alcuni mesi. L'uomo è chiamato a rispondere dei reati previsti dall’articolo 612 del codice penale, ovvero minacce, oltre ad episodi di danneggiamento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Imputato assente in aula: salta l’udienza per problemi nel trasferimento dalla Rems

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