Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale a Indian Wells dopo aver battuto l’americano Learner Tien con un punteggio di 6-1 6-2 in poco più di un’ora. Prima dell’incontro, l’altoatesino ha dichiarato di essersi allenato sotto il caldo per evitare problemi riscontrati durante il torneo in Australia. La vittoria lo ha portato a un passo dalla finale del torneo statunitense.

Un ottimo Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale ad Indian Wells. Una vittoria netta quella dell'altoatesino contro l'americano Learner Tien, con il numero due del mondo che si è imposto con il punteggio di 6-1 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Prestazione veramente di altissimo livello quella dell'italiano, che adesso affronterà il tedesco Alexander Zverev. Nell'intervista a fine partita a Sinner è stato chiesto quanto può aver contato l'esperienza di aver già giocato questo tipo di partite rispetto ad un Tien che è ancora in rampa di lancio: " L'esperienza sicuramente aiuta e cerco di prepararmi ogni volta al meglio. Tien ha grande talento e sono certo che sarà ancora qui molte volte.

© Oasport.it - Tennis, Jannik Sinner: “Mi sono allenato con il caldo per evitare i problemi avuti in Australia”

