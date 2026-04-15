Assegno unico aprile 2026 accredito in arrivo tra lunedì 20 e martedì 21

L’accredito dell’assegno unico e universale per i figli a carico relativo ad aprile 2026 è previsto tra lunedì 20 e martedì 21. La data di pagamento si avvicina e riguarda tutte le famiglie che ricevono questa prestazione. I beneficiari riceveranno l’accredito sul proprio conto corrente in questo periodo. La comunicazione ufficiale riguarda la prossima distribuzione del beneficio per il mese di aprile.

Si avvicina la data di accredito dell’Assegno unico e universale per i figli a carico relativo al mese di aprile 2026. Secondo quanto si apprende da una nota diramata dall’Inps, l’istituto di previdenza procederà con la disposizione dei bonifici tra lunedì 20 e martedì 21 aprile, in linea con il calendario ordinario dei pagamenti della prestazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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