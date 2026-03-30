Quando pagano l' Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

L’INPS ha comunicato che anche nel mese di aprile 2026 verranno effettuati i pagamenti dell’Assegno Unico Universale. Le date di accredito sono state già stabilite e sono consultabili nel calendario ufficiale pubblicato dall’istituto. La piattaforma fornisce tutte le indicazioni necessarie per conoscere quando riceveranno i benefici le famiglie aventi diritto.

L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad aprile 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026. Calendario dei pagamenti di aprile 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il 20 e 21 aprile 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps Articoli correlati Quando pagano l'Assegno unico a marzo 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'InpsQuando pagano l'Assegno unico a marzo 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario Inps Calendario dei pagamenti marzo 2026 L’ Assegno Unico... Pagamenti INPS Gennaio 2026: ecco le date per tutti i sussidi! Una selezione di notizie su Quando pagano l'Assegno unico ad aprile... Temi più discussi: Assegno unico di aprile 2026: quando arriva il pagamento dell’Inps?; Assegno di inclusione marzo 2026: importo in pagamento; Calendario Pagamenti Assegno Unico ad Aprile 2026 con Aumenti; Quando paga l’INPS ad aprile 2026: tutte le date dalle pensioni alla NASpI, dall’ADI all’Assegno Unico. Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'InpsL’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad aprile 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la ... gazzettadelsud.it Assegno unico marzo 2026: date di pagamento, conguaglio e importi con aggiornamento ISEETutte le risposte sull'assegno unico marzo 2026, a partire dalle date di pagamento per arrivare a importi, conguaglio e all'aumento con aggiornamento ISEE 2026. gazzetta.it Indennità di maternità per le partite Iva, come chiederla e quanto vale l’assegno a seconda della cassa previdenziale. @piermolinengo x.com Assegno di inclusione e tanto altro - facebook.com facebook