L'INPS ha annunciato le date di pagamento dell'Assegno unico universale previste per aprile 2026. Il calendario delle erogazioni indica i giorni specifici in cui le somme saranno accreditate ai beneficiari. La somma viene versata anche nel mese di aprile 2026, seguendo le disposizioni stabilite dall'ente previdenziale. Le date precise sono state pubblicate sul sito ufficiale dell'INPS.

Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad aprile 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026. Calendario dei pagamenti di aprile 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il 20 e 21 aprile 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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