Assegno Unico | 20 miliardi a 6,3 milioni di famiglie sostegno medio 174 euro Priorità a chi ne ha più bisogno

Nel 2025, quasi 20 miliardi di euro sono stati destinati dall’Assegno Unico a 6,3 milioni di famiglie italiane, una cifra che copre in media 174 euro mensili per nucleo. La somma è stata distribuita per aiutare le famiglie con figli, con particolare attenzione a chi vive condizioni più difficili. La misura mira a sostenere la natalità e a semplificare i vari aiuti precedenti, rendendo più accessibile il supporto economico. Molti genitori hanno già ricevuto il primo pagamento, che ha fatto discutere per le sue modalità di erogazione.

