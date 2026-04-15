Assegnato ad Almaviva il Premio Leonardo Qualità Italia 2026

È stato consegnato ad Almaviva il Premio Leonardo Qualità Italia 2026. Il riconoscimento è stato ritirato dal Presidente e dall’Amministratore Delegato dell’azienda. La cerimonia si è svolta recentemente e l’assegnazione del premio è stata comunicata ufficialmente.

È stato assegnato ad Almaviva il Premio Leonardo Qualità Italia 2026. A ritirare il Premio il Presidente Alberto Tripi e l’Amministratore Delegato Marco Tripi. “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che arriva in un momento di grande crescita ed evoluzione per il Gruppo. Almaviva è sempre più una global ICT company, un esempio di “Made in Italy” che si afferma nel mondo, con più del 50% del fatturato proveniente da attività internazionali. Facciamo dell’Intelligenza Artificiale un asset trasversale a tutti i diversi business in cui operiamo, dando soluzione concreta ad uno dei temi centrali del presente e del futuro, che è quello della sovranità dei dati” – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Marco Tripi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Assegnato ad Almaviva il Premio Leonardo Qualità Italia 2026 Notizie correlate Ad Almaviva il Leonardo Qualità Italia, 'premia un percorso di oltre 40 anni'"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che arriva in un momento di grande crescita ed evoluzione per il Gruppo. Leggi anche: Il Premio Leonardo 2026 assegnato all’Ad di Eni, Claudio Descalzi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Assegnati al Mimit i Premi Leonardo 2026; Premi Leonardo agli ambasciatori dell'eccellenza italiana; A Descalzi il Premio Leonardo 2026. Dompé: Il brand made in Italy funziona. Ad Almaviva il Leonardo Qualità Italia, 'premia un percorso di oltre 40 anni'Alberto Tripi: riconoscimento che 'parla alla qualità del lavoro fatto e guarda al futuro' ... msn.com A Descalzi il Premio Leonardo 2026. Dompé: «Il brand made in Italy funziona»In occasione della Giornata nazionale del made in Italy, il Comitato Leonardo ha conferito ieri a Roma i Premi Leonardo 2026, riconoscimenti che celebrano l'eccellenza ... ilmessaggero.it Indirizzo di saluto del Presidente di @ITAtradeagency, @matteozoppas, che ha sottolineato come il Premio Leonardo rappresenti da oltre trent’anni uno degli strumenti più autorevoli per valorizzare qualità, visione e capacità competitiva del Made in Italy. x.com Orgoglio #FriuliVeneziaGiulia al #Vinitaly: il prestigioso Premio Angelo Betti è stato assegnato alla Cantina #Specogna di Corno di Rosazzo, esempio autentico di passione, qualità e visione internazionale. Fondata nel 1963 da Leonardo Specogna sulle col - facebook.com facebook