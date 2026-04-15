Ad Almaviva il Leonardo Qualità Italia ' premia un percorso di oltre 40 anni'

Ad Almaviva, il riconoscimento Leonardo Qualità Italia è stato assegnato in occasione di un evento dedicato al settore. Il premio celebra un percorso che dura da oltre quattro decenni, sottolineando i risultati raggiunti nel tempo. In una nota ufficiale, l’azienda ha espresso soddisfazione per questo traguardo, evidenziando che il riconoscimento arriva in un periodo di forte crescita e trasformazione del gruppo.

"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che arriva in un momento di grande crescita ed evoluzione per il Gruppo. Almaviva è sempre più una global Ict company, un esempio di Made in Italy che si afferma nel mondo, con più del 50% del fatturato proveniente da attività internazionali", commenta l'ad Marco Tripi. Ad Almaviva è stato assegnato il Premio Leonardo Qualità Italia 2026. "Facciamo dell' intelligenza artificiale - rileva l'ad - un asset trasversale a tutti i diversi business in cui operiamo, dando soluzione concreta ad uno dei temi centrali del presente e del futuro, che è quello della sovranità dei dati". "Il Premio Leonardo Qualità Italia 2026 è il riconoscimento di un percorso lungo oltre 40anni", commenta il presidente Alberto Tripi: "Parla alla qualità del lavoro fatto e guarda al futuro, con ottimismo e positività.🔗 Leggi su Lanazione.it

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