Il Premio Leonardo 2026 assegnato all’Ad di Eni Claudio Descalzi

Il Premio Leonardo 2026 è stato conferito all'amministratore delegato di Eni. La cerimonia si è svolta a Roma, con la partecipazione del Comitato Leonardo e del ministero competente. La premiazione riconosce il contributo del destinatario nel settore industriale. La decisione è stata annunciata ufficialmente il 14 aprile. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui motivi specifici alla base della scelta.

Roma, 14 apr. (askanews) – Il Comitato Leonardo, che opera con il supporto del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e del ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha assegnato oggi i Premi Leonardo 2026, il riconoscimento che celebra il valore e la qualità dell’imprenditoria e del saper fare italiano. Il premio è stato conferito in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. Alla cerimonia, che si è svolta presso Palazzo Piacentini, hanno preso parte il Vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Antonio Tajani, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, insieme al Presidente del Comitato Leonardo Sergio Dompé, al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e al presidente di Ice Agenzia, Matteo Zoppas.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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