Nella notte, una banda di almeno sei persone ha fatto irruzione nella Chiesa di Santa Maria Assunta, conosciuta come la “Cattedrale” a Trevico, il comune più alto della Campania. I ladri hanno portato via più di 10 chili di oro, causando danni all’interno del luogo di culto. L’episodio è stato scoperto al mattino, e le forze dell’ordine sono subito intervenute per avviare le indagini.

Tempo di lettura: 2 minuti Colpo clamoroso nella notte a Trevico, il comune più alto della Campania, d ove una banda composta da almeno sei persone ha messo a segno un furto all’interno della Chiesa di Santa Maria Assunta, conosciuta in paese come la “Cattedrale”. Il blitz è avvenuto intorno alle 2:50 in piazza Nicola Ferrara, nel cuore del borgo. I malviventi sono riusciti a introdursi nell’edificio sacro e a portare via una cassaforte contenente oggetti in oro per un peso complessivo superiore ai 10 chilogrammi, tra cui anche una preziosa corona risalente al 1934. L’allarme è scattato immediatamente, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Assalto sacrilego nella notte alla Cattedrale: banda porta via oltre 10 kg d’oro

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