Bancomat nel mirino 5 assalti dall' inizio dell' anno | la ' Banda della marmotta' semina il panico in Capitanata
Nel corso dei primi 21 giorni dell’anno, sono stati registrati cinque furti ai danni di sportelli bancomat in Capitanata. La serie di assalti, attribuibile alla cosiddetta 'Banda della marmotta', evidenzia una preoccupante recrudescenza di episodi di criminalità mirati ai distributori automatici di denaro. La frequenza degli eventi, pari a circa uno ogni quattro giorni, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione di queste aree.
Ben cinque episodi nei primi 21 giorni dell'anno. Una media impressionante (uno ogni 4 giorni), quasi invidiabile, se si facesse riferimento a qualcosa di piacevole. Invece, si parla di assalti agli sportelli automatici delle banche. Tanti se ne sono registrati in questo piccolo segmento del 2026.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
