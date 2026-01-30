Assalti a sportelli bancomat e postamat tra Puglia ed altre regioni | arresti nel foggiano Carabinieri

Questa mattina i carabinieri di Cerignola hanno arrestato alcuni uomini sospettati di aver preso di mira sportelli bancomat e Postamat tra Puglia e altre regioni. I militari hanno messo fine a una serie di colpi messi a segno negli ultimi tempi, fermando i sospettati in flagranza di reato. La banda, secondo le indagini, avrebbe agito in diverse zone, causando paura tra i cittadini. Le forze dell’ordine stanno ancora approfondendo le indagini per capire se ci siano altre persone coinvolte.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto del P.M., emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia nei confronti di 5 indagati – di età compresa tra i 20 e i 26 anni, di cui 4 rintracciati in provincia di Foggia e 1 nel catanese, tutti domiciliati tra Orta Nova (FG), Carapelle (FG) e loc. Borgo Mezzanone di Manfredonia(FG) – accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati dall'utilizzo di materiale esplosivo ai danni di sportelli ATM, violazione della legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio, commessi in diverse province italiane.

