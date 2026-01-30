Assalti ai bancomat in tutta la Puglia blitz dei carabinieri | 5 arresti 13 gli indagati

La polizia ha sgominato una banda di criminali che assaltava bancomat in tutta la Puglia. Durante le operazioni, i carabinieri hanno arrestato cinque persone e ne hanno indagate altre tredici. L’organizzazione, con sede a Cerignola, Orta Nova e Carapelle, agiva su tutto il territorio italiano. Gli investigatori hanno smantellato un sistema ben organizzato, che si spostava e colpiva con frequenza. Le forze dell’ordine hanno sequestrato arnesi e veicoli usati per i colpi. Ora si cerca di capire se ci

Un'organizzazione criminale, con base logistica in provincia di Foggia (tra i comuni di Cerignola, Orta Nova e Carapelle) ma che agiva su tutto il territorio nazionale, specializzata nell'assalto a sportelli Atm (bancomat) mediante la tecnica della 'marmotta'. L'hanno sgominata i carabinieri della Compagnia di Cerignola che hanno eseguito un decreto di fermo emesso dal pubblico ministero della Procura di Foggia nei confronti di cinque indagati accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati dall'utilizzo di materiale esplosivo, violazione della legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio, commessi in diverse province italiane.

