Assaggio della Roma imperiale

Domenica 19 aprile, l’Enoteca Letteraria, situata tra il Celio e l’Esquilino, organizzerà una cena gourmet dedicata a celebrare il Natale di Roma. L’evento proporrà un collegamento tra il primo secolo e la cucina moderna, offrendo agli ospiti un assaggio della Roma antica a pochi passi dal Colosseo. La serata anticipa le tradizionali celebrazioni della ricorrenza, portando in tavola piatti che uniscono passato e presente.

Domenica 19 aprile, per anticipare le celebrazioni del Natale di Roma, l'Enoteca Letteraria, salotto culturale tra il Celio e l’Esquilino, ospiterà una cena gourmet che metterà in dialogo il I secolo con la cucina contemporanea, a due passi dal Colosseo.La serata ruota attorno ad una raffinata.🔗 Leggi su Romatoday.it rapid-fire Roman Empire facts #facts #history #ancient Notizie correlate Leggi anche: L’ascesa imperiale della Roma: il “Fattore Gasp” riscrive le gerarchie del campionato Assassin’s Creed su Netflix: la serie ci porterà nella Roma imperiale di NeroneDopo mesi di speculazioni e rumor, Netflix ha finalmente rotto il silenzio sulla sua attesa serie live-action dedicata ad Assassin’s Creed. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Nasce il Festival dell'Olio di Roma, tutti gli appuntamenti in programma; Tradizione, cultura e territorio: primo Festival dell’Olio di Roma Igp; Pasqua sul litorale romano: assaggio d’estate tra mare e sole; Festival dell’Olio di Roma IGP: un mese di eventi tra degustazioni, storia antica e location segrete della Capitale. Appuntamento giovedì dal notaio a Roma per il passaggio della #Salernitana da Danilo #Iervolino al gruppo Antarees di Cristiano #Rufini come svelato tre mesi fa. #calciomercato x.com Un altro passaggio delle parole nette di Ranieri a DAZN Rowe avrebbe fatto al caso della Roma - facebook.com facebook