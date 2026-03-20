Assassin’s Creed su Netflix | la serie ci porterà nella Roma imperiale di Nerone

Netflix ha annunciato ufficialmente una nuova serie live-action dedicata ad Assassin’s Creed, che ci porterà nella Roma imperiale di Nerone. La produzione si concentrerà sulla rappresentazione storica di quel periodo, senza dettagli aggiuntivi sui protagonisti o sulla trama. L’attesa cresce tra gli appassionati, mentre la piattaforma si prepara a portare la celebre saga videoludica sul piccolo schermo.

Dopo mesi di speculazioni e rumor, Netflix ha finalmente rotto il silenzio sulla sua attesa serie live-action dedicata ad Assassin’s Creed. Grazie a quanto riportato da Deadline, ora abbiamo la conferma ufficiale: l’adattamento del celebre franchise Ubisoft sarà ambientato nell’Antica Roma, precisamente nel 64 d.C., l’anno del leggendario Grande Incendio che segnò il regno dell’imperatore Nerone. Le riprese sono già iniziate presso gli iconici Studi di Cinecittà, sfruttando e ampliando gli storici set romani per dare vita a una storia originale mai raccontata nei videogiochi. La serie promette di essere un thriller ad alto budget incentrato sulla guerra millenaria tra gli Assassini e i Templari per il controllo del destino dell’umanità. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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