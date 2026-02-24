L’ascesa imperiale della Roma | il Fattore Gasp riscrive le gerarchie del campionato

La Roma ha conquistato il terzo posto grazie a una serie di vittorie consecutive, riaccendendo l’entusiasmo tra i tifosi. La svolta si deve al cambio di allenatore e all’efficacia del

La Capitale ha ritrovato una vertigine che mancava da quasi un decennio. La Roma, dopo anni di anonimato nei piani medi della classifica, si è issata al terzo posto, riaccendendo l’entusiasmo di una piazza che vede la Champions League come un traguardo finalmente tangibile. Come evidenziato dall’analisi di Balzani per Leggo, una proiezione così alta non si registrava dalla stagione 2016-2017, l’anno del commiato di Francesco Totti: un parallelismo temporale che non è solo statistico, ma simbolico, proprio mentre le voci su un imminente ritorno della “Leggenda” a Trigoria si fanno sempre più insistenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Il fattore Pisilli: se Gasp vince anche con la Roma 2...Il fattore Pisilli si conferma determinante: anche con la Roma 2, Gasp ottiene risultati importanti.

L’effetto Malen sulla Roma: il “tiratore seriale” che ha stravolto le gerarchie della Serie ADonyell Malen ha segnato il suo primo gol contro la Roma il 18 gennaio, causando un cambiamento nelle dinamiche della squadra.

Gasp vola anche grazie ai baby giallorossi. Pisilli e Venturino hanno cambiato il volto della Roma contro la Cremonese. Il primo sera crescendo pian piano, il secondo ha trovato il terzo gol stagionale. Sono il futuro della Roma - facebook.com facebook