Aspiranti tartufai al via il corso

È iniziato il corso rivolto a chi desidera imparare a cercare tartufi, organizzato dall’Associazione Tartufai Italiani in Emilia-Romagna. L’attività è rivolta a principianti e si svolge in diverse sessioni pratiche e teoriche. La formazione mira a fornire le conoscenze di base sulla ricerca, la raccolta e la conservazione dei tartufi. L’evento si svolge in più incontri distribuiti nel territorio regionale.

È al via il corso per aspiranti tartufai organizzato dall’Associazione Tartufai Italiani- Emilia Romagna. Il corso prepara all’esame di abilitazione per la ricerca e la raccolta del tartufo e si terrà il giorno 23 aprile alle or 20.30 in largo Erfurt 7 a Piacenza.Docente sarà il professor Matteo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Al via un corso per aspiranti tartufai Al via il corso di formazione 2026 per aspiranti genitori adottivi, previsti 4 incontriInizierà martedì 24 marzo, nella parrocchia di San Martino a Chieti Scalo, il corso di formazione per gli aspiranti genitori adottivi per Adozione...