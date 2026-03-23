Al via il corso di formazione 2026 per aspiranti genitori adottivi previsti 4 incontri

Inizierà martedì 24 marzo, nella parrocchia di San Martino a Chieti Scalo, il corso di formazione per gli aspiranti genitori adottivi per Adozione nazionale e internazionale, promosso dall’Equipe Integrata Adozioni e Affido di Chieti. Un percorso articolato in quattro incontri, pensato per accompagnare coppie e, nel caso dell’adozione internazionale, anche persone single, lungo un cammino di consapevolezza, conoscenza e preparazione alla genitorialità adottiva. «L’adozione è una scelta di grande responsabilità e amore, che richiede consapevolezza, preparazione e sostegno», ricorda l’assessora Alberta Giannini, «come amministrazione crediamo fortemente nell’importanza di percorsi formativi di qualità, capaci di accompagnare le famiglie non solo nella fase iniziale, ma lungo tutto il cammino adottivo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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