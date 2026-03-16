Al via un corso per aspiranti tartufai

È iniziato un corso dedicato a chi desidera imparare l’arte della ricerca e raccolta dei tartufi. L’Associazione tartufai italiani della regione Emilia-Romagna ha organizzato questa iniziativa per formare nuovi aspiranti tartufai, offrendo loro le competenze necessarie per esercitare questa attività. Il corso mira a fornire conoscenze pratiche e teoriche in modo diretto e concreto.

L’Associazione tartufai italiani: lezione il 23 aprile. Docente il professor Busconi, dell’Università Cattolica . L’Associazione tartufai italiani (Ati) regione Emilia-Romagna organizza un corso per l’abilitazione di aspiranti tartufai alla ricerca e raccolta di tartufi.Il corso è tenuto dal professor Matteo Busconi (ricercatore in Biotecnologie molecolari all’Università Cattolica), il 23 aprile, alle 20.30, nel salone di Largo Erfurt 7, a Piacenza.Agli aspiranti tartufai saranno consegnati, a titolo gratuito, i quiz scaricati dal sito della Regione. Per i partecipanti, inoltre, l’Associazione mette a disposizione una tartufaia, all’agriturismo Isolone di San Rocco al Porto, per addestrare il cane. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati In 29 al corso per aspiranti assaggiatori di olio di oliva: "Molto richiesti dalle aziende per consulenze"Si è concluso lo scorso 23 gennaio a Cesena la 20esima edizione del corso per aspiranti assaggiatori di oli di oliva vergini, organizzato dal... La Croce Rossa cerca nuove forze: aperte le iscrizioni per il corso base per aspiranti volontariIl Comitato Croce Rossa Italiana di Ravenna a partire dal 22 gennaio prevede l’avvio di un corso base di formazione per volontari con lo scopo di... Altri aggiornamenti su Al via un corso per aspiranti tartufai Temi più discussi: Iscrizione corso informativo Grassroots Livello E per Dirigenti Attività di Base per le delegazioni di Verona, Vicenza e Bassano del Grappa; 'Elenco comunale baby sitter', al via la formazione dei 50 partecipanti al progetto; Professione rifugista: in Valtellina un corso per gestire i rifugi di montagna; Reggio Calabria, al via corso di formazione per il reclutamento di volontari ospedalieri. Protezione civile, al via il corso base per aspiranti volontari a SilviSILVI - L’associazione Corpo Volontari Protezione Civile Silvi organizza l’11° corso base per aspiranti volontari, un percorso formativo gratuito rivolto ai cittadini che desiderano conoscere più da ... ekuonews.it Professione rifugista: in Valtellina un corso per gestire i rifugi di montagnaIn Valtellina prende il via un nuovo corso di formazione per aspiranti rifugisti promosso da Regione Lombardia e ERSAF. montagna.tv Sandro Mortari Per Rete ferroviaria italiana le opere attualmente in corso «sono in linea col cronoprogramma» - facebook.com facebook Corso gratuito e assunzione per Tour Expert di Costa Crociere in FVG rivolto a disoccupati di ogni età Info e requisiti nel primo commento x.com