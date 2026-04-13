RISULTATI | AEW DYNASTY 2026

Questa notte a Vancouver si è svolto il secondo evento in pay-per-view della AEW, a circa un mese da Revolution. La serata ha visto diverse competizioni tra wrestler professionisti, con incontri che hanno attirato l’attenzione dei fan presenti e degli appassionati che hanno seguito l’evento da casa. La manifestazione ha concluso la serie di appuntamenti principali della federazione per questo periodo dell’anno.

Questa notte da Vancouver, Canada, è andato in scena il secondo appuntamento annuale in PPV della AEW, a quasi un mese di distanza da Revolution. Match di serata sicuramente il main event tra il canadese Kenny Omega e MJF, ma tanti altri match interessanti a partire dal Casino Gauntlet match per assegnare il vacante titolo TNT, passando per l’ennesima difesa titolata per Thekla fino alla sete di vendetta di Cope e Christian contro gli FTR. Card come sempre ricchissima tra pre-show e main show, di seguito trovate tutti i risultati: Zero-Hour Pre-Show. Singles Match: Alex Windsor batte Marina Shafir (8:55). Singles Match: Kamille batte Big Anne (1:25).🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - RISULTATI: AEW DYNASTY 2026 Leggi anche: AEW Dynasty 2026 Preview AEW: Jon Moxley accetta la sfida di Will Ospreay per DynastyAll’inizio di questo mese, la AEW ha ospitato il suo primo pay-per-view dell’anno, AEW Revolution, che si è rivelato un grande successo per la... 5 AEW DYNASTY 2026 MAJOR SURPRISES TONIGHT!