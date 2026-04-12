AEW Dynasty 2026 Preview

La AEW si prepara a presentare un evento speciale, Dynasty 2026, con una scheda di combattimenti molto competitiva. Nonostante sia un pay-per-view di seconda fascia, la compagnia ha messo in programma match di alto livello per soddisfare i suoi spettatori. La serata promette di offrire molte emozioni e incontri intensi, continuando a mantenere vivo l’interesse dei fan e a garantire spettacolo anche in questa occasione.

Una card di altissimo livello per un ppv di seconda fascia. La AEW continua per la sua strada, cercando di garantire a tutti i fan dei suoi ppv di veder ripagata la spesa: con queste premesse arriviamo a Dynasty e al suo carico da mille. Rispetto al percorso che portò a Revolution, le cose a livello di narrativa sono un pochino migliorate. Anzi, è migliorata la varietà di costruzione delle singole puntate, grazie anche alla crescita di qualità del roster. Facile poi fare i migliori incroci e caricare così anche il ppv. Vediamo insieme cosa ha cucinato la AEW. ONE ON ONE MATCH Chris Jericho vs Ricochet Non c’è alcun altro match che sappia di tassa da pagare come questa.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW Dynasty 2026 Preview Leggi anche: AEW Revolution 2026 Preview AEW: Jon Moxley accetta la sfida di Will Ospreay per DynastyAll’inizio di questo mese, la AEW ha ospitato il suo primo pay-per-view dell’anno, AEW Revolution, che si è rivelato un grande successo per la... AEW Dynasty 2026 PREVIEW SHOW!