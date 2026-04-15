Nel primo trimestre dell’anno, l’azienda olandese specializzata in tecnologia dei semiconduttori ha registrato una diminuzione dei ricavi, passando da 9,71 a 8,77 miliardi di euro. Nonostante questa riduzione, i margini hanno raggiunto nuovi livelli record, evidenziando una crescita significativa in termini di redditività. La società continua a investire nello sviluppo di tecnologie avanzate, mantenendo una posizione di rilievo nel settore.

Il gigante olandese della tecnologia dei semiconduttori ha registrato nel primo trimestre dell’anno una contrazione dei ricavi, che sono passati da 9,71 a 8,77 miliardi di euro. Nonostante questa flessione nelle vendite, l’utile netto del gruppo si è attestato sui 2,75 miliardi di euro rispetto ai 2,84 miliardi del periodo precedente. Efficienza operativa e stime di vendita per il corso dell’anno. Nonostante la riduzione del fatturato, i margini di guadagno mostrano segnali di consolidamento: il margine lordo è infatti salito dal 52,2% al 53% rispetto ai ricavi, posizionandosi nella fascia più alta delle previsioni precedentemente comunicate. Fouquet, l’amministratore delegato, ha sottolineato come questi risultati siano in linea con le aspettative iniziali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ASML: calano i ricavi, ma i margini volano verso nuovi record

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